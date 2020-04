Die Aktien aus dem Wasserstoffsektor waren in den vergangenen Wochen und Monaten hochvolatil. Die Tagesschwankungen umfassten regelmäßig 10 Prozent und mehr. Doch seit einigen Tagen ist es um die Kurse von Nel ASA & Co. spürbar ruhig geworden. So lagen bei Nel ASA die letzten fünf Schlusskurse allesamt in der Range zwischen 0,88 und 0,90 Euro.

