Vor dem Hintergrund der Folgen der Corona-Pandemie stoppt am morgigen Tag die HolidayCheck Group ihren Rückkauf eigener Aktien. Man wolle einen möglichst flexiblen Liquiditätsbestand sichern, so das Unternehmen zu der Entscheidung. Stand 1. April seien 368.647 eigene Aktien erworben worden, womit man nun rund 1,06 Millionen eigene Anteilscheine besitze, so der Münchener Konzern am Donnerstag.„Damit verfügt die HolidayCheck ...