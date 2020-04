NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Erholungsrally bei den Ölpreisen hat am Donnerstag zahlreiche US-Ölaktien mächtig ins Plus gehievt. In den großen Indizes versammelten sich die Branchenwerte unter den Anführern einer marktbreiten Erholung, nachdem der jüngste Verfall bei den Preisen für das "schwarze Gold" mit einer deutlichen Gegenreaktion gestoppt wurde.

Chevron und ExxonMobil kletterten im Dow in der Spitze jeweils prozentual zweistellig, zuletzt betrug das Plus dann noch 8,8 und 6,9 Prozent. Im S&P rückten die Papiere von ConocoPhillips um 11 Prozent und jene von Occidental Petroleum sogar um 16 Prozent vor. Papiere des Industriedienstleisters Schlumberger sprangen dort außerdem um 11 Prozent hoch.