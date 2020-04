NEW YORK (dpa-AFX) - Düstere Signale vom US-Arbeitsmarkt in Zeiten der Viruskrise haben am Donnerstag an der Wall Street die Nervosität hoch gehalten. Dem gegenüber stand jedoch eine Erholungsrally an den Ölmärkten, die sich positiv auf Aktien der Branche auswirkte. Zwei Stunden vor Schluss behauptete sich der Dow Jones Industrial mit 0,57 Prozent im Plus bei 21 062,53 Punkten. Im schwankenden Verlauf hatte er im Hoch aber auch schon 2,5 Prozent gewonnen und im Tief ein Prozent verloren.

Bei anderen Indizes sah es ähnlich aus wie beim Leitindex der Wall Street: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,81 Prozent auf 2490,49 Zähler, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,63 Prozent auf 7533,41 Punkte gewann.