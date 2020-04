Damit ist die BNP Paribas in ihren Prognosen zum Goldpreis vergleichsweise konservativ. Die Experten erwarten für das zweite Quartal einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.675 USD je Unze, gefolgt von 1.610 USD im dritten und 1.550 USD je Unze im vierten Quartal.

Für das kommende Jahr gehen die Analysten von einem durchschnittlichen Goldpreis von „nur“ 1.500 USD je Unze aus. Die französische Bank erwartet, dass sich die wirtschaftlichen Gegebenheiten 2021 wieder normalisieren und der Inflationsdruck eher gering ausfallen wird.

Gleichzeitig betonten die Experten allerdings, dass Gold als Sicherer Hafen auch weiterhin bei den Anlegern gefragt bleiben dürfte. Die Nachfrage dürfte ihnen zufolge hochbleiben, da sich die Märkte Sorgen um eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung – ausgelöst von den Maßnahmen zur Verlangsamung der COVID-19-Infektionen – sorgen.

Zudem, so BNP Paribas weiter, würde das nie dagewesene Ausmaß der QE-Maßnahmen der Zentralbanken weltweit einen weiteren Anreiz darstellen, Gold zu halten. Die Bank geht davon aus, dass die Realzinsen weiter im negativem Bereich bleiben, was den Anreiz, Gold zu halten, erhöhe – insbesondere in einem so unsicheren wirtschaftlichen Umfeld.

Zwei Faktoren, die den Goldpreisanstieg begrenzen werden, sind nach Ansicht der Experten der US-Dollar und weitere Margin-Call-Verkäufe, da die Anleger in der Coronakrise auf Cash setzen. Gewinne im Goldpreis würden genutzt, um Verluste in anderen Anlageklassen auszugleichen, die zum Beispiel durch eine starke Korrektur an den Aktienmärkten ausgelöst würden.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.