Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Immerhin reicht ein Abschlag von 20%, um auf neue Monatstiefs zu fallen. Bisher lag dieses Low bei 5,93 Euro. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.