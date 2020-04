Nach 10 Jahren bei First Private: Tanja Schneider verstärkt schottischen Asset Manager

Erst im Mai vergangenen Jahres hatte der schottische Asset Manager Baillie Gifford unter der Leitung von David Gaschik eine Dependance in Frankfurt eröffnet. Inzwischen hat Baillie Gifford am deutschen Markt etwa eine Milliarde Euro Assets under Management; vor allem für institutionelle Kunden und Family Offices. Weltweit verwaltet Baillie Gifford 258 Milliarden Euro.

Nun wir dieses Team um Tanja Schneider (40) erweitert, die sich vor allem um die Weiterentwicklung des Wholesale-Geschäfts kümmern soll. Sie berichtet an David Gaschik. Die diplomierte Finanzexpertin begann ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2008 bei der Commerzbank im Bereich Corporates & Markets in Frankfurt. Ende 2010 wechselt sie zu First Private Investment Management. Dort war sie zuletzt als Senior Sales Managerin für institutionelle Kunden und das Wholesale-Geschäft zuständig. Tanja Schneider hält ein Diplom in Business Administration/Finance der University of Applied Sciences in Würzburg.

David Gaschik: „Mit Tanja Schneider kann ich eine gut vernetzte Vertriebsexpertin mit langjähriger Erfahrung an unser Haus binden. Sie wird den Wachstumsplänen von Baillie Gifford in Deutschland einen weiteren Schub geben.“