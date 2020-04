Handelt es sich bei der aktuellen Erholung des TecDAX nur um ein Pullback an den Aufwärtstrend, dann könnte es mit dem Index bald wieder nach unten gehen.

Nachdem der TecDAX-Index (ISIN: DE0007203275) im Februar 2020 sein Allzeithoch bei 3.302 Punkten erreichte, folge ein massiver Abverkauf um 35 Prozent auf bis zu 2.128 Punkte. Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich der Index seit dem 16.3.20 in einer Erholung, die am 31.3.20 bei 2.644 Punkten ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Dieses Hoch liegt leicht über dem Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 der derzeit bei 2.581 Punkten liegt.

Erweist sich die Erholung nun als Pullback an den Aufwärtstrend, so gilt dies normalerweise als Bestätigung der Abwärtsbewegung. In diesem Fall könnte der Index auf 2.128 Punkte und in weiterer Folge sogar auf 1.889 bis 1.840 Punkte abrutschen. Bei einem neuen Erholungshoch wäre hingegen ein Kursanstieg auf 2.849 Punkte möglich.