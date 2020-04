Barings-Chefstratege: „Ein Lichtblick für die Wirtschaft“

„Die jüngste Zahl zu den US-Arbeitslosigkeitsanträgen wurde von vielen erwartet und ist letztlich doch bedeutungslos. Wir wissen, dass sie schrecklich ausfallen wird und dass sie die Last für eine steigende Zahl von Millionen von Familien widerspiegelt. Aber was wir alle wirklich versuchen herauszufinden, ist, wie lange es so schrecklich sein wird. Nur so können wir abschätzen, wie viel Schaden entstehen wird.

Nachrichten von Banken, die Dividenden aussetzen, von Investoren, die sich zurückziehen, und von so ziemlich allen anderen, die vor dem Sturm in Deckung gehen, werden auch weiterhin für kurzfristige Kursschwankungen sorgen.