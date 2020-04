Exklusiv-Interview: Wie Aperture Investors CEO Peter Kraus die Fondsindustrie herausfordert

e-fundresearch.com: Herr Kraus, Sie waren lange Zeit ein Teil der „konventionellen“ aktiven Fondsindustrie. Angesichts der Tatsache, dass Sie sogar CEO von AllianceBernstein waren, kann man annehmen, dass Sie in diesem Metier auch sehr erfolgreich waren. Wann und warum haben Sie angefangen das Geschäftsmodell traditioneller Vermögensverwalter ernsthaft in Frage zu stellen?

Peter Kraus: Nach mehr als 30 Jahre im Asset Management, stellte ich fest, dass es einfach zu viele aktive Manager gab, die zu viel Geld verwalteten. Die meisten Unternehmen erheben Fixgebühren als Prozentsatz des Vermögens. Die prozentuale Gebühr bleibt also gleich, unabhängig davon, ob die Investition an Wert zunimmt oder abnimmt oder ob der Manager die Benchmark übertrifft oder unterschreitet. Dies ist ein Anreiz für aktive Manager, Vermögenswerte zu sammeln, anstatt Alpha zu produzieren, was dazu führt, dass sie das Bewusstsein über ihre Kapazitätsengpässe verlieren und Renditen benachteiligen. Mit diesem festen Gebührenmodell fährt das aktive Management unumgänglich gegen die Wand. Manager haben mehr Anreiz dazu, Vermögenswerte zu beschaffen und zu halten, anstatt zu performen. Wir sind der Überzeugung, dass aktive Manager nicht in der Lage sein sollten, mehr Geld zu verdienen, nur weil sie mehr Geld verwalten - stattdessen sollten die Performance im Mittelpunkt stehen. Ich spreche mich bereits seit einigen Jahren über erfolgsabhängige Gebühren als Teil der Lösung aus.

e-fundresearch.com: Inwiefern unterscheidet sich Ihr neues Unternehmen „Aperture Investors“ grundlegend von herkömmlichen Fondsgesellschaften?