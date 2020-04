​​​​​​Was haben PepsiCo, New Age Beverages, Coca Cola, Monster Beverage und CENTR Brands alle miteinander gemeinsam? Es handelt sich bei den genannten Firmen um Getränke-Produzenten.

Doch alle Firmen außer unserem Lifestyle-Getränkefavoriten CENTR Brands (WKN: A2PGY0, Ticker: CNTR) mussten im ersten Quartal deutlich Federn lassen. Aktionäre von New Age Beverages wurden besonders hart getroffen: Die Aktie ist um fast 30% abgestürzt.

Nicht so bei unserer Getränke-Perle: CENTR Brands konnte alleine im ersten Quartal mit starken Kursgewinnen von +27,5% sehr deutlich Unternehmen der Peer-Gruppe outperformen!

Die Outperformance von CENTR Brands (grüne Linie im Peer-Group Vergleich) lässt sich auch schön visuell im folgenden Chart nachvollziehen:

Quelle: Yahoo Finance (Grüne Linie = CENTR Brands, blaue Linie = Coca Cola, schwarze Line = New Age Beverage, lila Linie = Monster Beverage, orange Linie = PepsiCo.) Stand per 01.04.2020

Wir haben Ihnen CENTR Brands (WKN: A2PGY0, Ticker: CNTR) bereits am 28.03.2020 bei einem vorherigen Schlusskurs von 0,41 C$ vorgestellt. (Bei Interesse können Sie den Beitrag hier lesen). Derzeit notiert die Aktie schon bei 0,52 C$!!!

Wir sind uns sicher: Mit CENTR Brands setzen Sie auf eine nachhaltig erfolgreiche Erfolgsstory, von der wir alle noch viel hören werden. Das erfahrene Management baut hier eine starke (CBD)-Lifestyle-Getränkemarke auf. Und das in einem Marktsegment in dem bereits etablierten Unternehmen wie Monster Beverages Umsätze in Milliardenhöhe machen.

53.000% Kursgewinn seit IPO mit Monster Beverages, einer anderen börsennotierten Getränkefirma. Aus einer Anfangsinvestition von 1.000 USD wurden innerhalb von 17 Jahren 531.000 USD! Sie sehen es braucht schon etwas Geduld für solche Mega-Gewinne, aber man kann ja auch schon mal nach seinigen 100% den Einsatz vom Tisch nehmen!

Hätten Sie im Januar 2003 zu einem Einstiegskurs von 0,10 USD in die Aktie von Monster Beverages investiert und durchgehalten, können Sie stolz auf sich sein. Ihr Kapital hätte sich enorm vervielfacht.

Dieses Beispiel zeigt aber ganz klar, was im Milliardenmarkt der Lifestyle-Getränke möglich ist, wenn folgende Faktoren zusammenkommen:

Ein wohlschmeckendes Produkt, dass beim Verbraucher super ankommt

Alleinstellungsmerkmale zu Produkten anderer Hersteller

Ein Top-Management, dass einen genialen Vertriebs- und Marketingplan erfolgreich umsetzt

Alle oben genannten Punkte erfüllt CENTR Brands! Hier kann durchaus die nächste Red Bull bzw. Monster entstehen! Das Problem dabei: Man wird vorher übernommen. Aber auch dann nur zu sehr hohen Prämien!

Wir erwarten daher in den nächsten Jahren ein enormes Umsatz- und Gewinnwachstum bei CENTR Brands (WKN: A2PGY0, Ticker: CNTR). Entsprechend wird auch der Aktienkurs explodieren! CENTR ist eines der wenigen Unternehmen, das sich nicht zuerst auf Promotions im Cannabis-Hype gestürzt hat, sondern sauber und erfolgreich ein Produkt entwickelte, welches jetzt schon im Handel ist, stark nachgefragt wird und damit steigende Umsätze erreicht! So wird Shareholder Value generiert! Das ist solide durchdacht, aufgebaut und umgesetzt! Das freuen sich auch die neuen Aktionäre, die jetzt noch zu einer fairen Bewertung kaufen können!

Jetzt haben Sie die einmalige Gelegenheit mit dabei zu sein, wenn eine neue starke Getränkemarke aufgebaut wird. Wir sind uns sicher: Mit diesem Spezialgetränkehersteller können Sie in Zukunft mehrere hundert Prozent Kursgewinne erzielen!

Mit einem Einstieg bei CENTR Brands (WKN: A2PGY0, Ticker: CNTR)erwischen Sie jetzt den idealen Zeitpunkt, den Sie normalerweise verpasst hätten, denn die Firma fliegt immer noch unter dem Anleger-Radar – und das obwohl bereits massenweise Dosen in den USA verkauft werden!!!

Setzen Sie jetzt auf ein starkes Wachstumsthema und sehen Sie wie sich ihr Anfangsinvestment vervielfacht! Die Zahl der gesundheitsbewussten Menschen wächst, gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten.

NACHFRAGE EXPLODIERT: Die CNTR Drinks sind ein starkes Produkt mit vielen Alleinstellungsmerkmalen. So enthält es nur wenig Kalorien und hat einen hohen CBD-Gehalt! Auch der Geschmack überzeugt auf ganzer Linie!!!

Quelle: CENTR Brands

Starkes Vertriebsnetz ist bereits vorhanden: Die Produkte von CENTR Brands sind derzeit schon in über 650 US-Geschäften erhältlich!

Das Marketing- und Vertriebskonzept von CENTR Brands ist sehr breit aufgestellt: Die Produkte werden zum einen an Orten verkauft, an denen wohlhabende Verbraucher einkaufen. (C-Stores, Premium-Lebensmittelhändler, Big Box usw.) CENTR Produkte sind aber auch in zahlreichen sogenannten Convenience-Stores und großen Supermarktketten wie z.B. „7Eleven“ erhältlich.

Dabei stehen die großen Konsumentenmärkte an der amerikanischen Westküste im Vordergrund. CENTR Brands (WKN: A2PGY0, Ticker: CNTR) hat aber noch ganz andere Pläne: Der Markteintritt in zusätzlichen amerikanischen Bundesstaaten sowie eine internationale Expansion steht auf der Wachstums-Agenda des Unternehmens.

Bei der Markenpositionierung von CENTR geht es darum, ein breit zugängliches Produkt auf dem Markt anzubieten, dass bei allen Gelegenheiten konsumiert werden kann. Die Mehrzahl der am Markt erhältlichen Getränke mit Cannabinoiden enthalten den psychoaktiven Wirkstoff THC – CENTR geht hier einen anderen Weg: Die stylischen Getränkedosen mit hohem Wiedererkennungswert enthalten nur reine und biologische Zutaten wie kohlensäurehaltiges Wasser, Rohrzucker, natürlicher Zitrusgeschmack, Zitronensaft und Cannabidiol (CBD).

Quelle: CENTR Brands

Diverse starke Kooperationen, sorgen für steigende Umsätze: z.B.

CLS Holdings USA, Inc – CLS Holdings USA, Inc. (CLSH) ist ein diversifiziertes Cannabisunternehmen, das über seine Tochtergesellschaften von ‚Alternative Solutions‘ in Nevada als integrierter Cannabisproduzent und -händler fungiert und plant, in andere Staaten zu expandieren. Hier finden Sie mehr Informationen zu CLS Holdings

Im Februar dieses Jahres kamen mit ‚Good Spirits‘ und ‚VinMarket‘ zwei weitere Vertriebspartner dazu.

Man kann es einfach nicht oft genug betonen, bei der CENTR Brands Aktie stimmt einfach alles!

Starkes Produkt mit wichtigen Alleinstellungsmerkmalen (hoher CBD-Anteil und wenig Kalorien, sehr wohlschmeckender Geschmack mit hohem Wiedererkennungswert usw.)

Extrem erfahrenes Team mit einem ausgeklügeltem Marketing- und Vertriebskonzept

Unsere Kaufargumente für CENTR Brands Corp:

Milliarden-Markt im Visier: Ziel von CENTR Brands Corp. ist es eine globale Lifestyle-Marke im wachsenden (CBD)-Getränkebereich aufzubauen. Dabei sollen alkoholfreie Getränke für den Weltmarkt entwickelt und vermarket werden.

Erstes Produkt mit dem Namen CENTR ist ein sprudelndes, kalorienarmes CBD-Getränk (es gibt derzeit 2 verschiedene Dosen mit 15 bzw. 30 mg CBD) mit Zitronengeschmack. In diesem Jahr plant CENTR Brands ein weiteres zuckerfreies Produkt!

Erfolgreiche Produkteinführung und Mega-Reichweite in USA – die CENTR Brands Getränke-Dosen sind bereits in über 650 Geschäften (z.B. 7 Eleven) verfügbar . Starke Präsenz an der amerikanischen Westküste. Tendenz steigend!

Ein ganz natürliches Produkt mit reinen Zutaten bestehend aus kohlensäurehaltigem Wasser, Rohrzucker, natürlichem Zitrusgeschmack, Zitronensaft und Cannabidiol (CBD).

Alleinstellungsmerkmale von CENTR Brands Dosen: Jede Dose enthält nur 40 Kalorien, das ist deutlich weniger als bei anderen Produkten. Die erfrischenden Getränke CENTR Brands Produkte haben die höchsten CBD-Gehalte, die derzeit am Markt erhältlich sind. Im Vergleich zur Peer-Group sind die edel designten Dosen bereits in mehreren amerikanischen Bundesstaaten erhältlich.

Herausragendes Management mit hoher Vertriebs-, Design und Branchenkompetenz.

Eine wachsende Zahl von Vertriebspartnern unterstützt den Wachstumskurs von CENTR Brands.

Die Firma hat einen starken Marketing- und Vertriebsplan: Zunächst soll der amerikanische Markt erobert werden. Dann folgt der internationale Markteintritt.

CENTR Brands nutzt diverse externe Getränkeabfüllanlagen mit einer mittleren zweistelligen Dosen-Millionenkapazität ! Weitere Absatzskalierungen sind in Planung, um die erwartete starke Konsumentennachfrage bedienen zu können.

Firmen-Slogans: CENTR is the first better beverage lifestyle brand that gives you the moments to find your clarity and relaxation in everyday life. CENTR IS THE SPARKLING CBD DRINK FOR MOMENTS OF FOCUS, CALM AND CLARITY IN EVERYDAY LIFE.

Marktkapitalisierung per 02.045.2020: 32,5 Mio. C$.

Besuchen Sie gerne die Webseite der Gesellschaft!

Name: CENTR Brands Corp. WKN: A2PGY0 ISIN: CA15234A1030 Börsenkürzel Deutschland: 303.GR Börsenkürzel Kanada (CSE): CNTR.CN Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,52 C$ (CSE) bzw. 0,33€ in Frankfurt

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



