Einen regelrechten Ausverkauf erlebten die internationalen Aktienmärkte im abgelaufenen Monat. Von der Schnelligkeit der Abwärtsbewegung her war es historisch einmalig, von der Höhe bisher nicht ganz so dramatisch wie in der Finanzkrise 2008 / 2009.

Wie und wann die Wirtschaft wieder Fuß fassen wird, ist völlig offen.



