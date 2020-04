Der Sportartikel-Konzern Puma revidiert angesichts der Folgen der Corona-Pandemie die Dividendenpläne. Man werde der Hauptversammlung, die erstmalig über das Internet abgehalten wird, eine Aussetzung der Dividende vorschlagen, kündigt die Gesellschaft an. Auch an anderer Stelle senkt Puma die Kosten - so bei den Gehaltszahlungen und den Vorstandsvergütungen.Mit dem Maßnahmen soll die Liquidität gestärkt werden. ...