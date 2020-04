Gettex startet durch

Das erste Quartal 2020 stand ganz im Zeichen der Coronakrise. In diesem außergewöhnlichen Umfeld hat der Handel mit den Emittenten und Market Makern HVB onemarkets und HSBC Deutschland mit ihren insgesamt etwa 170.000 Zertifikaten (Anlage- und Hebelprodukte sowie Optionsscheine) reibungslos funktioniert. „Die Umsätze und die Orderausführungen kletterten aufgrund der Marktlage auf ein Rekordhoch; zudem haben neu angebundene Marktteilnehmer signifikant zum Umsatzwachstum beigetragen“, so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Trotzdem haben wir an unseren hohen Qualitätsstandards der Börse gettex und den strengen Börsenregeln auch in den Phasen großer Volatilität jederzeit festgehalten“, so Ertl weiter.

Die Zahlen des 1. Quartals 2020

Mit Zertifikaten von HVB onemarkets erzielte gettex im ersten Quartal 2020 einen Orderbuchumsatz in Höhe von 172 Mio. Euro im Gegensatz zu 125 Mio. Euro im 4. Quartal 2019 – ein Plus von über 37 Prozent! Bei den Produkten von HSBC Deutschland steigerte gettex den Orderbuchumsatz von 36 Mio. Euro auf über 93 Mio. Euro noch stärker – ein Plus von 158 Prozent. Bei beiden Emittenten hatte sich der März herausragend gestaltet, aber auch die beiden Vormonate lagen über dem Volumen der Monate des 4. Quartals 2019.

Noch stärker stiegen die Orderausführungen im ersten Quartal 2020. Diese kletterten bei HVB onemarkets-Produkten von 27.069 (4. Quartal 2019) auf 42.651 (+ 58 Prozent) und bei Zertifikaten von HSBC Deutschland von 8.531 auf 26.818 (+ 214 Prozent).

Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für Privatanleger und institutionelle Investoren. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden Aktien, Fonds, ETPs, Anlage- und Hebelprodukte auf gettex gehandelt, Anleihen von 8:00 bis 20:00 Uhr – in Summe 190.000 Papiere.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Neu bietet gettex jetzt auch einen eigenen Zertifikate-Finder unter www.zertifikate-kostenlos-handeln.de an.

gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München und bietet zwei komplementäre Handelsmodelle an – das Spezialisten-Modell „Börse München“ und „gettex“, den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 23.500 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex insgesamt über 190.000 Wertpapiere.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand.