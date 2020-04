Die Baumot Group erwartet für das zweite Quartal mit Folgen der Corona-Pandemie im eigenen Geschäft. Man rechne trotz gut gefüllter Auftragsbücher mit einem Umsatzrückgang gegenüber dem Jahresauftaktquartal, so das Unternehmen aus Königswinter bei Bonn am Freitag. Im ersten Quartal habe man beim Umsatz die Planzahlen in allen Märkten annähernd erreichen können, meldet Baumot, ohne konkrete Zahlen zu nennen. „Das ...