Willkürliche Abverkäufe könnten langfristig Chancen bieten

Daten und Erkenntnisse aus dem Ausbruch in China könnten Anlegern eine ungefähre Vorstellung von dem vermitteln, was die Welt in einigen Monaten erwarten könnte. Er stellt sicher aber auch selbst die Frage, ob die Entwicklung so positiv sein wird, dass die Risikobereitschaft wieder an die Märkte zurückkehrt. Raj Shant ist zwar positiv gestimmt aber dennoch vorsichtig, glaubt jedoch, dass diese willkürlichen Abverkäufe Anlegern mit einem langfristigen Anlagehorizont, die sich von diesen sehr realen, beängstigenden Aussichten für die nahe Zukunft nicht abschrecken lassen, interessante Möglichkeiten bieten.

Video ansehen: Raj Shant, Portfoliospezialist für den PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund, im Bloomberg-Interview