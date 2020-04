Nevada Copper auf dem Weg zur kommerziellen Produktion

Im Dezember hat Nevada Copper (0,17 CAD | 0,11 Euro; CA64128F1099) den ersten Kupferbarren auf seiner Pumpkin Hollow-Untergrundmine in Nevada gegossen. Nun wird die Mine sukzessive hochgefahren, bis man den Status „kommerzielle Produktion“ erreicht. Aktuell wird noch an Schächten und auch an der Verarbeitungsanlage (siehe Video unten) letzte Hand angelegt. Wichtig ist, dass die jetzt stattfinden Bohrungen im Untergrund die Annahmen des Ressourcenmodels bestätigen, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem ist nun auch der Transport des Konzentrats eingetütet. Das wird über eine „Truck-to-Rail“-Einrichtung in Reno geschehen. Zum Start der kommerziellen Produktion muss die Verarbeitungsanlage mindestens 230 Tonnen pro Tag verarbeiten können, was 85 Prozent des Ziels entspricht. Bei den Recovery-Raten liegt der Zielwert bei über 85 Prozent, die an 30 Tagen in Folge erreicht werden müssen. Das KOnzentrat selbst muss routinemäßig 85 Prozent des geplanten Gesamtvolumens erreiche, auch hier gilt: Dies muss 30 Tage am Stück gelingen. Nevada Copper rechnet damit, dass man die kommerzielle Produktion im Q3 erreicht. Angesichts der aktuell niedrigen Kupferpreise ist das durchaus ein Vorteil. Seine Finanzposition hatte Nevada Copper jüngst erst durch Umstrukturierungen gestärkt, so dass dem Unternehmen bis dahin auch nicht die Puste ausgehen sollte.

So sehen die Finanzdaten aus

Nevada Coppper strebt mit der Untergrundmine einen IRR von 25 Prozent an. In den ersten 5 Jahren will man hier Kupfer zu 1,86 US-Dollar je Pfund produzieren (AISC), über die komplette Minenlaufzeit von 13,5 Jahren werden 1,96 US-Dollar angestrebt (mehr hier). In den ersten fünf Jahren sollen p.a. 60 Mio. Pfund Kupfer, 9.000 Unzen Gold und 173.000 Unzen Silber produziert werden. Als Cashflow werden 80 Mio. US-Dollar pro Jahr avisiert. Das entspricht aktuell etwa 85 Prozent des Börsenwerts des gesamten Unternehmens. Neben der Untergrundmine treibt Nevada Copper zudem einen Tagebau auf der gleichen Liegenschaft voran. Zudem hat man reichlich Platz für weitere Explorationsarbeiten, um die Ressourcenzu vergrößern.