Die Frankfurter Finlab AG hat am Freitag endgültige Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Der Scale-notierte Konzern meldet einen Gewinn von 36,6 Millionen Euro nach einem Verlust von 3,7 Millionen Euro im Jahr zuvor. Belastet habe die Kursentwicklung der Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA, die das Gesamtergebnis um 2,9 Millionen Euro gegenüber dem Periodenergebnis der FinLab nach Internationalen Financial Reporting Standards ...