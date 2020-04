Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste

Trotz eindeutiger technischen Voraussetzungen für eine weiter steigende Morphosys-Aktie, bleibt ein Investment in jegliche Richtung hochriskant. Oberhalb von 92,00 Euro könnten sich die Anzeichen für einen Anstieg zurück an den EMA 50 bei 97,47 Euro verdichten, darüber könnte sogar ein Anstieg an den EMA 200 (rote Linie) 104,90 Euro vollzogen werden. Eine Unsicherheit ergibt sich aber bei 95,00 Euro! Wer ebenfalls hierauf setzen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1EE5 tun. Bei einem Rückfall und 80,00 Euro sollte allerdings mit einem Test der Jahrestiefs um 65,25 Euro gerechnet werden. Der weitere Verlauf müsste dann erneut ausgewertet werden. Fällt auch diese Unterstützung weg, kämen weitere Verluste in Richtung 60,00 Euro in Betracht.