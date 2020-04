Ölpreise drehen in Gewinnzone - Erweiterte Opec plant Treffen am Montag

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben im Mittagshandel am Freitag zugelegt und damit von der Hoffnung auf eine Entspannung im Ölpreiskrieg profitiert. Nach Verlusten im frühen Handel waren sie im Verlauf des Vormittags mit Schwung in die Gewinnzone gedreht. Kurz vor dem Wochenende scheint in den festgefahrenen Preiskrieg zwischen den führenden Förderstaaten Saudi-Arabien und Russland Bewegung zu kommen.

Die in der sogenannten Opec+ organisierten Länder des Ölkartells und anderer führender Ölstaaten wie Russland planen ein Treffen an diesem Montag. Dies haben zwei namentlich nicht genannte Delegierte am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt. Eine globale Förderkürzung um 10 Millionen Barrel am Tag sei laut der Quellen ein realistisches Ziel.