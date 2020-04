Deutsche Anleihen legen zu - US-Arbeitsmarkt im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen waren am Freitag vor mit Spannung erwarteten Konjunkturdaten aus den USA gefragt. Am Markt wurde auf die angespannte Stimmung an den Börsen verwiesen. Als sicher geltende Anlagen waren daher gesucht.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,12 Prozent auf 172,00 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,44 Prozent. In Europa gab es Zuwächse, jedoch unterschiedlich stark. Spanische und griechische Renditen konnten weit deutlicher zulegen als die Italiens.