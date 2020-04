CeoTronics meldet einen neuen Auftrag: Das Unternehmen soll Funksysteme für die Bord-Kommunikation auf Schiffen liefern. Es fällt ein Auftragsvolumen von 0,7 Millionen Euro an. Weitere Details zum Auftrag wie Lieferzeitpunkte oder den Auftraggeber gibt das Unternehmen aus Rödermark am Freitag in einer Mitteilung nicht bekannt.„Dieser Auftrag und die Auftragseingänge der jüngsten Vergangenheit haben dazu beigetragen, dass der ...