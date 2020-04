ISRA Vision hat die geplante Hauptversammlung verschoben. War das Aktionärstreffen bisher als Präsenzveranstaltung für den 27. April angesetzt, so wird die Hauptverammlung nun als Online-Veranstaltung am 14. Mai stattfinden - eine jüngst verabschiedete Gesetzesänderung macht dies möglich. Eine neue Einladung soll bis zum 7. April erfolgen, so ISRA Vision am Freitag. An dem Tag soll dann auch über die Zahlung einer Dividende von ...