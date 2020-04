GR Silver Mining liefert hochgradige Samples ab

GR Silver Mining kann mit starken Sample-Ergebnissen für sein jüngst erworbenes La Plomosas-Projekt aufwarten. So stieß man u.a. auf 3 Kilo Gold und 6 Kilo Silber. CEO Marcio Fonseca gab zudem ein Video-Update zu den Plänen in diesem Jahr.

GR Silver Mining (0,16 CAD | 0,10 Euro; CA38149Q1046) hatte erst vor wenigen Tagen die Akquisition der La Plomosas-Liegenschaft von FIrst Majestic Silver abgeschlossen. Die ersten Channel Sampling-Arbeiten aus dem Untergrund lassen aber aufhorchen. So stieß man u.a. auf Intervalle mit 3,003 g/t Gold über 0,4 Meter und 6,128 g/t Silber über 0,2 Meter. Beide Intervalle sind Teil eines Composite Samples mit 532 g/t SIlber über 2,1 Meter. Alle Eregbnisse dieses ersten Sampling-Programms im Untergrund des Bereichs San Juan finden Sie an dieser Stelle. Daneben teilte GR Silver mit, dass man nun auf La Plomosas an die Arbeit geht. So ist San Juan eine von sechs priorisierten Untergrundzonen auf der Liegenschaft. Parallel zu diesen Arbeiten evaluiert GR Silver nun die aktuellen und historischen Daten von La Plomosa. Dazu gehören auch 500 bisher nicht nicht veröffentlichte Bohrlöcher.

CEO Fonseca im Video-Chat

Vorstandschef und Gründer Marcio Fonseca hat unterdessen mit Soar Financial einen Video-Chat samt Fragerunde auf Twitter abgehalten (siehe Video oben). Darin geht der Geologe auch auf die Chancen durch den Neuerwerbe La Plomosas ein und gibt einen Einblick in die Arbeiten im Schatten von Covid 19.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA38149Q1046

Aktienkurs: 0,16 CAD | 0,10 Euro

Börsenwert: 15,5 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl: 85.916.174

Optionen: 5.822.178 (gew. Durchschnittspreis: 0,20 CAD)

Warrants: 5.431.353 (gew. Durchschnittspreis: 0,24 CAD)

Aktienzahl (voll verwässert): 97.169.705

Anteilseigner: First Majestic Silver (19,9%), Management & Insider (15,2%), Resource Funds (12,5%), Sandstorm Gold (3,5%), JDS Energy & Mining (2,5%), SSR Mining (0,9%)

Das könnte Sie auch interessieren:

Bilder/Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Goldplay Exploration