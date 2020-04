NEW YORK (dpa-AFX) - Nach sehr schwachen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt dürften die Kurse an der New Yorker Börse am Freitag etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt auf 21 325 Punkte, ein Minus von 0,4 Prozent. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Verlust von etwa 1,5 Prozent ab.

Im März ging die Beschäftigung in den USA um rund 700 000 Stellen zurück. Analysten und Volkswirte hatten im Schnitt mit einem deutlich geringeren Rückgang gerechnet. Allerdings hatten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt bereits überdeutliche Hinweise auf einen einbrechenden Arbeitsmarkt gegeben in Folge des in den USA grassierenden Coronavirus.