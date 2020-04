Unter der Überschrift: „Rassismus 871 Übergriffe auf Muslime in Deutschland in 2019“ berichtete Spiegel Online am 28. März 2020 über das Ergebnis einer kleinen Anfrage der Linkspartei-Abgeordneten Ulla Jelpke zu Übergriffen gegen Muslime im Jahr 2019. Die Zahl der Übergriffe lag 2019 etwa so hoch wie 2017 und 2018, es gab also keine Steigerung. Die

Der Beitrag Fake-Nuss: Spiegel Online erfindet ein Opfer antimuslimischer Gewalt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wendt.