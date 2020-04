Shell, BP, Chevron – kaufen? Aber wie?

Liebe Leser, wie investiert man in Öl? Wie kauft man Öl-Aktien? Auf was muss man achten? Dies haben wir in einem Video für Sie vorbereitet, denn man kann eine Menge Geld verlieren, wenn man nicht aufpasst. Auch wenn Öl steigt. Warum? Sie MÜSSEN die Begriffe Contango und Terminkurve kennen, interpretieren, verstehen. Sonst wird Ihr Investment womöglich zum Geld-Vernichter. All das mit den richtigen Papieren haben wir für Sie im Börsendienst ausbreitet. Zusammen mit Research zum Ölmarkt. Die Chancen sind groß, aber man muss das richtige Handwerkszeug, sprich Produkt, wählen. Hier könnt Ihr uns und unsere Öl-Erklärungen abonnieren oder auch gerne testen für 14 Tage.