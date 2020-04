Elmos Semiconductor reagiert auf Corona-Krise und Auto-Produktionsstopps

Der Chiphersteller Elmos Semiconductor führt laut einer Konzernmitteilung vom Freitagnachmittag ab Mitte April Kurzarbeit ein. Hintergrund ist die Nachfrageschwäche in Kundenindustrien des Unternehmens aus Dortmund, das vor allem an den Automobilbau liefert - in der Branche wurden viele Produktions-Standorte vorübergehend wegen der Corona-Pandemiefolgen geschlossen.„In der Finanzkrise 2008/2009 hat Elmos schon einmal gezeigt, ...