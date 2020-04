(JK-Trading.com) – Der DAX hat sich in den Wochenschluss trotz schwacher Zahlen zum US-Arbeitsmarkt erstaunlich stabil präsentiert.

So wurden die Non-Farm Payrolls mit -701.000 veröffentlicht, wobei die Arbeitslosenquote von 3.5 auf 4.4% stieg. Während diese schwachen Zahlen infolge der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen rund um das Coronavirus und dem „Shutdown“ in den USA nicht überraschend kommen (eventuell erst recht nicht nach den 6.6 Millionen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag), ist die Ergänzung des Bureau of Labour Statistics (BLS), dass die Zahlen nur einen Teil der Entwicklungen nach dem eingeleiteten US-Shutdown abbilden, meines Erachtens beunruhigend.