Was haben die „Spanische Grippe“ und Corona-Anleihen gemeinsam? Viel. Sie wecken alte Ängste auf beiden Seiten: in Spanien und Deutschland. Es ist erst wenige Jahre her, dass es diskutiert wurde – das leidige Thema der europäischen Anleihen. Deutschland und viele andere nordeuropäische Länder wollen es nicht, Holland ganz vorne weg. Spanien sieht darin derzeit die

Der Beitrag Alte Wunden: Spanien ist enttäuscht von Deutschland und der EU erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stefanie Claudia Müller.