Softing will eigene Aktien zurückkaufen

Softing kündigt am Freitag den Rückkauf eigener Aktien an. Zwischen dem 6. April 2020 und dem 30 April des kommenden Jahres will die Gesellschaft aus Haar eigene Anteilscheine im Gesamtwert von bis zu 0,5 Millionen Euro erwerben. Maximal ist das Rückkaufsvolumen zudem auf 90.000 Softing-Aktien beschränkt. Die Käufe sollen den Angaben des Unternehmens zufolge über die Börse erfolgen.„Es ist beabsichtigt, die Aktien als ...