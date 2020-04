Nachdem wir uns gestern mit dem Long-Einstieg gegen die Alternative versichert haben, beginnt Gold heute bereits wieder deutlich zu schwächeln. Wir haben daher, siehe Kurznachricht, den Long bereits auf 50% reduziert und warten nun ab, wie weit Gold sich hier noch nach Norden drücken kann. Fallen wir unter $1606 zurück, wird es sehr schwer, die Fortsetzung einer Aufwärtsbewegung noch am Leben zu halten.

Abhängig von der weiteren Entwicklung am heutigen Handelstag ziehen wir auch in Erwägung, direkt auf die Short-Seite zu wechseln, sollte Gold eine Fortsetzung des Abverkaufes bestätigen. Wenn sich die Fortsetzung des Abverkaufes bestätigt, hätte abermals der GLD sich als guter Indikator dafür erwiesen. Hier war der Markt bislang zu keiner Zeit in der Lage, ein vergleichbares Szenario zu etablieren, wie dies bei Gold der Fall ist, welches einen Ausbruch zu neuen Hochs erlaubt hätte. Wir hoffen, dass der heutige Handelstag sprichwörtlich noch aufräumt im Gold- und GLD-Chart, und wir mit Klarheit in die kommende Woche starten können.

GOLD CHART

Kommen wir zum Silber und unserer Einschätzung dazu. Der heutige Handel muss nun zeigen, ob die Bullen einfach nur für einen Tag die Backen aufgeblasen haben oder sich die Aufwärtsbewegung tatsächlich als haltbar erweist. Wenn ja, muss schleunigst ein Ausbruch über die $15.28 her, sonst wird das hier nichts. Wenn nicht, und dies müssen wir seit heute Morgen wieder stärker ins Auge fassen, verabschieden wir uns wieder unter die $13.95 und treten die direkte Reise in Richtung $10.66 und tiefer an.

SILBER CHART

Wir haben heute bereits auf die imminente Entwicklung reagiert und die Position siehe Kurznachricht auf 50% reduziert. Ferner sind wir auch bereit, direkt einen Short zu platzieren, sollte Silber den Rückweg antreten und die Bestätigung für einen Abverkauf liefern. Im aktuellen Umfeld muss schnell und rigide reagiert werden. Dies mag auf manche sprunghaft wirken, aber zum Rumsitzen auf dem Allerwertesten ist dies aktuell nicht das richtige Marktumfeld. Einstellige Kurse im Silber wurden ja schon oft als völlig irrwitzig und unrealistisch bezeichnet, als wir vor 8 Monaten zum ersten Mal unsere Prognose dazu abgaben.

Sollte unser Ziel von $10.66 erreicht werden, wären es genau noch 66 Cent. Ich darf zum Schluss auch noch festhalten das vor einem halben Jahr unsere Prognose von WTI Öl unter $20 das Barrel als Blödsinnig und illusorisch bezeichnet wurde. Die völlig illusorischen $20 fielen bereits letzte Woche und unser Short erzielte 48% Kursgewinn. Wir sind in WTI nun wieder Long. Oftmals können wir die durch Elliott Wave Methodik erstellten Prognosen und Kursziele selbst kaum glauben, weil Sie so unglaublich erscheinen und doch zählen am Ende nur Zahlen und Ergebnisse und nicht Wünsche und Hoffnungen.

Zu Silber halten wir für heute fest, keinesfalls mehr unter $13.95 und auf der Oberseite muss ein Ausbruch über die $15.28 her, sonst kann der Ausbruch in der Alternative nicht gelingen. Entsprechend gewinnt dann die primäre Erwartung wieder klarer die Oberhand mit Kursen von $10.66 und tiefer als Konsequenz.

In folgendem YouTube Webinar besprechen wir die aktuelle Situation der Metalle und Rohstoffe.

https://www.youtube.com/watch?v=_reASFaXlIo

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG