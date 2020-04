Bayern führt jetzt die Statistik der Bundesländer-Fallzahlen pro Hunderttausend mit 106,2 Fällen/HT an. Im Saarland sind in den letzten Tagen die Fallzahlen sprunghaft angestiegen, dort sind nun 133 Einwohner pro Hunderttausend als Corona-Infiziert gemeldet. Im deutschlandweiten Durchschnitt sind 102,5 Personen als infiziert gemeldet. In Deutschland sind laut Länderinformationen mittlerweile 85.386 Menschen als Corona-Infiziert gemeldet (Stand

Der Beitrag Corona-Update zum 4. April: Wie raus aus dem Kontaktverbot? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Maximilian Tichy.