Um Ballard Power ist es in den letzten Tagen verdächtig ruhig geworden. Unternehmensmeldungen waren Fehlanzeige und auch die Kursentwicklung war regelrecht ermüdend. So eng war die Handelsspanne, in der Ballard Power zuletzt gehandelt wurde. Doch das dürfte jetzt vorbei sein, denn diese Nachricht wird einschlagen wie eine Bombe.

So twittert Ballard Power, dass in Großbritannien derzeit der erste wasserstoffbetriebene Zug getestet wird. 2019 wurde der Weltöffentlichkeit erstmals ein wasserstoffbetriebener Zug präsentiert und jetzt macht Ballard Power konsequenterweise den nächsten Schritt. Dieser „Hydroflex“ hat eine Reichweite zwischen 50 und 75 Meilen.

Diese Nachricht dürfte Ballard Power früher oder später kräftig Rückenwind verleihen. Der Aktienkurs pendelte in den vergangenen Tagen in einer engen Range um die 7-Euro-Marke, womit der Titel kräftiges Bewegungspotenzial aufgebaut hat. Es ist also davon auszugehen, dass Ballard Power kurzfristig zu alter Stärke zurückfinden wird.

Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben. Solche Wasserstoffmotoren werden in der Automobilindustrie beispielsweise schon von Toyota und Hyundai verbaut.

Ballard Power hat in den vergangenen 25 Jahren eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich. Nach dem Börsengang 1996 verteuerte sich das Papier in der Spitze auf 125 Euro im Jahr 2000. Anschließend folgte der Absturz auf 0,45 Euro zum Jahreswechsel 2012/2013. Jetzt kommt wieder so richtig Leben in die Aktie, wobei das Allzeithoch bei 125 Euro belegt, welch große Kursfantasie Ballard Power eröffnet.