Was ich nicht verstehe

Lockerungen der gegenwärtigen Corona-Maßnahmen wird es erst geben, so heißt es, wenn die Zahl der gemessenen Neuinfektionen deutlich zurückgehen. Doch wie soll das denn passieren, wenn die Anzahl der Tests immer stärker ausgeweitet wird?

Ich finde, auch in dieser Krise ist es genau wie in den anderen davor. Das wirklich Wichtige wird höchstens am Rand angesprochen, meistens jedoch gar nicht.

Der geniale Dan Bejar beendet das neue Album seiner Band „Destroyer“ mit den Worten: „It ain´t easy being a baby like me.

Ich finde, das trifft es. Nur Kleinkinder stellen die richtigen Fragen, Erwachsene sind dazu in der Regel zu dämlich. Lassen Sie mich daher heute Ihr Baby sein.

Nehmen wir einen Teich voller Kaulquappen. Am ersten Tag halte ich den Köcher einmal hinein und entleere die gefangenen Kaulquappen in mein Wasserglas. Wenn ich jetzt an den Folgetagen immer öfter den Köcher hineinhalte, bringe ich jeden Tag ein volleres Glas nach Hause.

Würde ich jetzt jedoch schließen, dass sich die Kaulquappen im Teich zwischenzeitlich so stark vermehrt haben? Nee, so denken kleine Jungs nicht.

Und würde ich den Teich deshalb meiden oder gar wegen Gefährdung trockenlegen? Nee, das auch nicht. Das machen nur Mutti und das Bezirksamt.

Ich glaube, wenn wir uns ein wirkliches Bild über die Ausbreitung des Coronavirus machen wollen, müssen wir Stichproben erheben wie bei Wahlumfragen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.

Ich verstehe jedoch, dass wir solche Daten noch nicht haben und uns daher momentan noch behelfen müssen.

Was ich hingegen absolut nicht verstehe - und worüber ich auch noch nie ein Wort gehört oder gelesen habe - ist, wie es denn danach weitergehen soll? Da passt nämlich alles absolut nicht zusammen.

Einerseits sagt man, dass wir, weil wir (noch) keinen Impfstoff besitzen, eine Quote von 50 bis 70 % der Bevölkerung benötigen, die diese Infektion durchgemacht haben.

Okay. Doch wenn dann aber bereits die täglichen 5.000 Neuinfektionen wie jetzt unser Gesundheitssystem an die Grenze bringen, wie sollen wir denn dann dieses Ziel jemals erreichen?

Um nämlich 50 Millionen Menschen infiziert zu bekommen, die Anzahl der Neuinfizierungen pro Tag von 5.000 dabei jedoch nicht zu überschreiten, bräuchte man 10.000 Tage. Das sind mehr als 27 Jahre.

Ich sehe drei Möglichkeiten, wie wir aus dieser Klemme gedanklich und hoffentlich auch tatsächlich herauskommen können:

Erstens, die Zahlen, die wir jetzt haben, treffen die Realität nicht einmal annähernd.

Zweitens, es sagt endlich einmal einer der dummen Erwachsenen im Fernsehen etwas darüber.

Und drittens, am besten lassen wir uns alle unsere Atemmasken gleich anwachsen.