Achtung Bombe! Logischer +36% Kursanstieg am Montag!

Liest man die News, die am Freitag kurz nach Börsenschluss über den Ticker ging, dann wird man es kaum fassen können. “36% Aufschlag” ist der Terminus, der die Leser in Erstaunen versetzten und vermehrt vehement auf den Kaufbutton klicken lassen wird.

Mehrere Wochen werden die Aktionäre – und meines Erachtens auch noch weitaus mehr Beobachter dieses Papiers – schon gefoltert. Gespannt wartet man auf DAS Ereignis in der Firmengeschichte, das die Bewertung des gesamten Unternehmens rigoros umkrempeln sollte.

Auch wenn die Aktie sich zuletzt deutlich vom Tief entfernt hat, so kann man angesichts des tiefen Kurses und des niedrigen Börsenwertes kaum erahnen, dass Halo Labs (WKN: A2JB9L) wahrscheinlich schon in sehr kurzer Zeit der größte Cannabisproduzent der Welt sein könnte. Über 200 Hektar werden Halo Labs (WKN: A2JB9L) nach dem Abschluss der Bophelo-Biosciences-Übernahme für den Cannabis Anbau zur Verfügung stehen. Aber es fehlt als letzter Baustein, wie auch in der nachfolgenden Meldung ausgeführt, noch die Zustimmung der Zentralbank von Lesotho, WELCHE UNMITTELBAR ERWARTET WIRD!

Zwischenzeitlich arbeitet das Halo Labs (WKN: A2JB9L)-Management unermüdlich daran, sich durch geschickte Übernahmen noch breiter aufzustellen. Die nun bekanntgegebene angestrebte Übernahme passt perfekt ins nordamerikanische Firmenkonzept. Die Anleger sollten in der Lage sein, dies so zu erkennen und am Montag die Halo-Aktie vermehrt zukaufen!

Der intranasale Konsum von CBD kann im Hinblick auf die Bioverfügbarkeit mit der Inhalation von CBD verglichen werden, da die Absorption von der Schleimhaut in der Nasenhöhle wie bei der Absorption in der Lunge ermöglicht, dass die CBD-Moleküle relativ schnell und in einem Blutkreislauf in den Blutkreislauf gelangen. Von Paudel et al3 durchgeführte Studien zeigten, dass CBD-Konzentrationen im Blutplasma nach nasaler Exposition eine wirksame Methode zur CBD-Aufnahme waren. Halo Labs (WKN: A2JB9L) ist der Ansicht, dass die persönliche nasale Verabreichung von Cannabinoiden auch als verbraucherfreundlicher angesehen werden kann, da sie potenzielle Lungenschäden im Zusammenhang mit Rauchen oder Dämpfen verringert.

NEWS-FAZIT

Die Konditionen für die angestrebte Übernahme von Nasalbinoid Natural Devices Corp. sind sensationell, denn die Übernahme des mit 5,1 Mio. CAD bewerteten Unternehmens soll, und jetzt halten Sie sich fest, bei einem Kurs erfolgen, der erstaunliche 36% über dem derzeitigen Aktienpreis liegt.

Angeschlossen als Bedingung der geplanten Übernahme ist eine Finanzierung von 425.000 Dollar zum gegenwärtigen Kurs der Aktie.

Die Nasalbinoid Natural Devices-Naseninhalatoren werden mit natürlichen Düften infundiert, um einer vielfältigen Bevölkerungsgruppe eine bequeme erfrischende Dosis CBD-Aromatherapie zu bieten. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von drei einzigartigen nachfüllbaren Inhalatoren mit firmeneigenen Formulierungen: Tropical, Berry und Cinnamint. Weitere befinden sich in der Entwicklung.

Die Nachfrage nach Möglichkeiten, sich sowohl CBD als auch THC “rauchfrei” zuzuführen, wird immer größer und darum glaube ich, dass dieses Produkt schnell sehr viele Konsumenten erreichen und zu dauerhaften Kunden machen kann.

Wenn ein Verkäufer eines Unternehmens einen so gigantischen Abschlag akzeptiert, wie das Management von Nasalbinoid Natural Devices, dann ist dies schon als deutliches Zeichen für den Gesamtmarkt zu werten. Im Hinblick auf die “latenten” Meganews ist die Aktie von Halo Labs (WKN: A2JB9L) meiner Meinung nach mehr den je ein klarer Kauf!

ÜBERNAHME ÜBERFÄLLIG!

Trotz des Umstandes, dass die Bophelo-Übernahme erst von der Zentralbank abgesegnet werden muss, werden alle notwendigen Schritte unternommen, um die gegenwärtige Produktion so schnell wie möglich hochzufahren.

Lesotho A Grade Flower 🌿



130.000 grams of high quality cannabis in our Lesotho vault, with opportunities to sell it to EU! We feel there will be a high demand in Spain and Malta. pic.twitter.com/EXUvHroN4w — Kiran Sidhu (@kiransidhuCEO) March 31, 2020

130.000 Gramm aus der ersten Ernte heuer lagern schon im Tresor in Lesotho und wie es den Anschein hat, gibt es genügend Interessenten für das augenscheinlich hochwertige Produkt. Drei Ernten pro Jahr sollten möglich sein, sodass man mit um die 400.000 Gramm Cannabis zu den denkbar niedrigsten Erzeugungskosten rechnen darf.

Im Produktionsjahr 2021 kann man mit einem Vielfachen dessen rechnen und dieser Fortschritt sollte sich dann so fortsetzen, bis man erst einmal 50% (100 Hektar) der Gesamtkapazität erreicht, was für einen Umsatz von 800 Mio. USD sorgen kann.

HALO LABS INC.*

Kürzlich gab Halo Labs (WKN: A2JB9L) bekannt, dass man sich durch die Übernahme von Bophelo Biosciences zu einem der größten Cannabisunternehmen der Welt macht. Bophelo kann sich auf über 200 Hektar genehmigte Cannabis-Anbaufläche stützen. Ich habe tatsächlich nichts Größeres gefunden! Der Deal wurde formell unterzeichnet, die Zustimmung der Behörden in Kanada und Lesotho steht aber noch aus.

Halo Completes Signing of Definitive Agreement to Acquire Bophelo Biosciences

Größer als Canopy, größer als Aphria, größer als Aurora und auch größer als jedes andere Unternehmen, das ich kenne (und ich kenne sie fast alle). Sage und schreibe 205 Hektar stehen dem Unternehmen zur Verfügung. 205 Hektar, die über eine MILLIARDE Dollar im Jahr an Umsatz erzielen sollen, wobei der CEO bei der Berechnung sehr tiefgestapelt hat, denn es sind vielleicht sogar weitaus mehr.

Nach der Absegnung des Vertrags durch die Behörden und dem definitiven Abschluss der Übernahme ergibt sich ein faszinierendes Bild, das dem Anleger ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Es präsentiert sich ein Investitionsszenario, das jetzt viele tausend Prozent an Kursgewinnen ermöglichen kann.

HALO BESITZT MIT DER BOPHELO-ÜBERNAHME DANN ZUSÄTZLICH ZU DEN BEREITS VORHANDENEN ASSETS IN KALIFORNIEN, NEVADA UND OREGON:

Ein voll lizenziertes 5-Hektar großes Anbaugebiet , auf dem die Vorbereitungen für die Implementierung von fünf hochmodernen, jeweils ein Hektar großen Treibhäusern bereits getroffen wurden;

, auf dem die Vorbereitungen für die Implementierung von fünf hochmodernen, jeweils ein Hektar großen Treibhäusern bereits getroffen wurden; 200 Hektar konditionell zugelassene Freilandanbaufläche für den Massenanbau von medizinischem Cannabis;

für den Massenanbau von medizinischem Cannabis; Zugang zu reichlich Wasser, Strom und Arbeitskräften in einer sauberen, trockenen und sicheren Wachstumsumgebung mit durchschnittlich 200 Sonnentagen pro Jahr ;

in einer sauberen, trockenen und sicheren Wachstumsumgebung mit durchschnittlich ; Ein vollständig lizenziertes Exportgeschäft mit uneingeschränktem Zugang zu den europäischen, israelischen und australischen Cannabismärkten!

Zusammenfassend die Vorzüge des Cannabisanbaus in Lesotho: Die Bophelo Anbaufläche von über 200 Hektarbefindet sich 70 Kilometer von der Hauptstadt Maseru entfernt und ist ein idealer Standort mit reichlich Arbeitskräften, freiem Wasser, flacher Landfläche und niedrigen Kriminalitätsraten. Das günstige Klima in großer Höhe und mit niedriger Luftfeuchtigkeit bietet saubere und biologische Anbaubedingungen in der unberührten Bergregion.

GEWINNMARGE:

Bedingt durch die sensationell guten Bedingungen und die niedrigen Personalkosten in Lesotho, die drei Ernten auch im Freiland pro Wachstumszyklus ermöglichen, rechnet Halo Labs mit einem Erzeugungspreis von 0,50 USD pro Gramm, der einem Handelspreis für die Zielgebiet von 5-8 USD gegenübersteht – Gewinnmarge 90% bis 94%.

CEO Sidhu rechnet in seinem Tweet mit nur 100 Hektar und nimmt einen konservativen Verkaufspreis von 2,50 USD pro Gramm her und kommt somit auf einen Jahresumsatz von 841 Mio. USD, was gleichbedeutend mit rund 1,1 Milliarden CAD ist.

The potential scale of Bophelo dwarfs our grow in Oregon, which we believe is the largest single site grow in the state. We expect a 3,364,000g yield per hectare based on Oregon results. At a $2.50 per gram sales price, potential sales could be $841,000,000. It's time for Africa. pic.twitter.com/kROKz0fHr4 — Kiran Sidhu (@kiransidhuCEO) November 12, 2019

Hochrechnung basierend auf den Oregon-Erträgen

Nimmt man einen derzeit durchaus üblichen Marktpreis von 8 USD pro Gramm als Grundlage und die volle Fläche zur Berechnung her, so ergibt sich sogar ein möglicher Ertrag von 5,38 Mrd. USD (7,16 Mrd. CAD) BERECHNUNG AUTOR

EXPORT:

Halo Labs befindet sich in Verhandlungen mit europäischen, israelischen und australischen Abnehmern. Erste Exporte sind schon für das zweite Quartal 2020 angesetzt.

LESOTHO FAKT:

Lesotho ist ein Entwicklungsland und durch die internationale Staatengemeinschaft gegen Importzölle anderer Länder geschützt!

US CANNABIS BUSINESS

Halo Labs Inc. ist ein Marihuana-Verarbeiter mit Hauptsitz in Oregon (USA). Halo Labs hat in Oregon im Bereich der Öle und Konzentrate aus der Marihuanapflanze einen Marktanteil von über 20%.

Das Unternehmen hat einen rasanten Wachstumskurs eingeschlagen, indem man nach Kalifornien und Nevada expandierte und auch den internationalen Markt ins Visier nimmt.

UMSATZEXPLOSION 2020/2021

Nachdem man so überaus erfolgreich in Oregon agierte, beschloss das Management zu expandieren und das Fachwissen über die Cannabisöl- und Konzentrat-Extrahierung in Kalifornien und Nevada (und nun auch international in Lesotho einzusetzen), was eindrucksvoll gelingt, denn die ersten Quartale waren um 223% stärker als die des Vorjahres!

WAS VERKAUFT HALO LABS IN USA?

In Oregon erzeugt man Konzentrate aus der Cannabispflanze, die man verkauft und hat aber auch seine eigene Produktline auf den Markt gebracht. In Nevada ist man in der Zwischenzeit in 13 Cannabisverkaufsstellen präsent und verkauft dort drei Eigenmarken und eine in Lohnfertigung erzeugte Fremdmarke. In Kalifornien erzeugt man Cannabiskonzentrate für den Vertragspartner Falcon International und auch Eigenmarken, die in Kürze möglicherweise in bis zu 650 Geschäften stehen werden.

Leaflink benannte die Halo Labs-Eigenmarken “Hush” und “Mo-Jave” als die “Biggest Brands” im Staat Oregon!

BEWERTUNG UND FAZIT:

Für mich ist Halo aufgrund der schon erzielten Umsätze und der hervorragenden Aussichten für das (Rest-) Jahr 2019 und 2020 absolut keine Zockeraktie und eines der risikoärmsten Papiere im Sektor! Speziell der Schritt auf das internationale Parkett durch die Übernahme von Bophelo Biosciences sorgt in meinen Augen für ein gewaltiges Blue Sky-Potential.

Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie Kiran und seinem Team das Vertrauen schenken wollen, dass sie ihre Vision, ein Unternehmen zu formen, das in absehbarer Zeit über 800 Mio. USD Umsatz generieren wird, umsetzen können.