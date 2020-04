6 Dinge, die jeden Anleger erfolgreicher machen!

Doch was machen die Reichen dieser Welt noch anders.

1. Ein Gehalt allein genügt nicht

Viele vermögende Menschen besitzen einen Betrieb und Angestellte. Sie können so, selbst nach Abzug aller Kosten, mehr Gewinn generieren, als wenn sie allein arbeiten würden oder selbst nur ein Gehalt beziehen würden.

Neben einem Betrieb ist das Investieren eine weitere Möglichkeit, mehr als ein Gehalt zu verdienen. Indirekt bist du so schon Anteilseigner und somit ebenfalls Unternehmer, auch wenn du es nicht bemerkst.

2. Inflation vernichtet Bargeld

Viele Menschen legen ihr Geld in Lebensversicherungen, Anleihen oder Tagesgeld an. Bei einer Verzinsung von mindestens 3 % ist dagegen auch nichts einzuwenden. Darunter aber schon, weil deine Kaufkraft (aufgrund der Inflation) so über viele Jahre an Kaufkraft verliert. Aktuell sind die Zinsen so niedrig, dass diese Vermögen real an Wert verlieren.

3. Kaufe Sachwerte und keine Schulden

Viele vermögende Menschen besitzen hingegen Immobilien, Ackerland, Wald oder Unternehmensbeteiligungen (Aktien) und profitieren so langfristig von der Inflation. Sie erzielen darüber hinaus die höhere Rendite und sind nicht von Währungsreformen betroffen.

In der aktuellen Krise steigert beispielsweise der Staat seine Verschuldung und Notenbanken verwässern die Währung wieder in einem starken Ausmaß, was früher oder später nur über einen internationalen Schuldenschnitt und damit einer Geldentwertung ausgeglichen werden kann. Sei besser darauf vorbereitet.

4. Achte auf deine Ausgaben

Selbst sehr vermögende Menschen werden wieder verarmen, wenn sie dauerhaft mehr ausgeben, als sie verdienen. Wenn du also Vermögen aufbauen oder bewahren willst, solltest du einen Überblick über deine Ausgaben haben und sie dauerhaft unter deinen Einnahmen halten.

5. Investiere und generiere so mehr Einnahmen

Sparen allein macht nicht viel Sinn, wenn wir das Geld nicht anschließend sinnvoll investieren. Dabei eignet sich alles, was regelmäßig Erträge erwirtschaftet, wie Beteiligungen, Immobilien, das eigene Unternehmen, Wald, Ackerland oder auch einfach Aktienfonds.