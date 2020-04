Sind das jetzt schon Kaufkurse oder lieber noch warten? Lohnt sich jetzt der Einstieg? Wir haben diese Fragen in unserem großen Corona-Sonderreport beantwortet. Angesichts der außergewöhnlichen Situation bieten wir diesen Sonderreport hier kostenlos zum Download an.

Evotec konnte seit dem Tief am 16. März mittlerweile über 15 Prozent zulegen. Auch in den vergangenen Tagen präsentierte sich Evotec von seiner besten Seite. Während der Dax & Co. nicht so recht von der Stelle kommen, tendiert Evotec deutlich fester. Zuletzt konnten sogar 21 Euro zurückerobert werden.

Dementsprechend haben sich die kurzfristigen Tendenzen bei Evotec deutlich aufgehellt. Denn während die mittel- und langfristigen Trends wie 100-Tage-Linie und 200-Tage-Linie eher nach unten zeigen, gibt die 20-Tage-Linie mittlerweile wieder Rückendeckung. So verläuft der kürzerfristige Durchschnitt momentan bei 20 Euro.