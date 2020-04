Nachhaltige Geldanlagen: „Konsolidierung auf hohem Niveau“

Finanzvermittler gehen von steigender Bedeutung für nachhaltige Investments in den kommenden drei Jahre aus.

Rund 80 Prozent der Vertriebspartnern der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) sind der Meinung, dass die Bedeutung von nachhaltigen Geldanlagen in den kommenden drei Jahren weiter zunehmen wird. Das hätte eine Umfrage unter 121 ebase-Vertriebspartnern ergeben, teilt die Direktbank mit. Knapp 53 Prozent der Befragten seien sogar der Meinung, dass die Relevanz dieser nachhaltigen Investments stark zunehme. Lediglich 15 Prozent der Finanzexperten würden davon ausgehen, dass die Bedeutung gleich bliebe, vier Prozent gingen von einer sinkenden Relevanz aus.