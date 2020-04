Der Dax ist in den vergangenen Tagen (endlich) etwas zur Ruhe gekommen. Doch das könnte sich jetzt schnell ändern. Denn geht es nach den Dax-Indikatoren an diesem Wochenende dürfte der Index am Montag ein gutes Stück tiefer eröffnen. Damit sind im Dax neue Verkaufssignale jederzeit greifbar. Anleger müssen in der kommenden Woche also ganz genau hinschauen, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

