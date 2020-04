Value Trap Dividendenrendite: (Ver-) führt die Dividendenstrategie in die Renditefalle?

Die Corona-Pandemie stellt die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Börsen vor enorme Herausforderungen und viele der bisher bekannten und als "gesetzt" angesehenen Grundsätze scheinen außer Kraft gesetzt zu sein. Nicht unbedingt dauerhaft, aber auf absehbare Zeit. Versammlungs- und Bewegungsfreiheit sind eingeschränkt, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden, und in den USA gibt es eine noch nie dagewesene Entlassungswelle - während in Deutschland die Arbeitsschutzbedingungen bisweilen zu weit gehen, zeigt sich ihr Vorteil gegenüber dem reinen "Hire and Fire" der Amerikaner momentan deutlich.Eine bei Anlegern gerade in Zeiten von Niedrigzinsen sehr beliebte Anlagestrategie ist die. Ihre Anleger hatten in den letzten Jahren schon einen schweren Stand, weil seit der Finanzkrise die Value-Aktien regelmäßig deutlich schlechter abschneiden als die Growth-Aktien und klassische Wachstumsaktien traditionell wenig bis keine Dividenden ausschütten; sie stecken ihren Cashflow halt wieder ins Wachstum und nicht in Dividenden für die Aktionäre. Auch in der Corona-Krise halten sich die Technologiewerte bedeutend besser als die Industriewerte und Social Distancing und Home Office stärken sie noch, während die "Old Economy" stillsteht. Für Dividendenjäger blieben niedrigere Kursgewinne , über die sie sich mit den steigenden Dividendenerträgen hinwegtrösten konnten. Doch Corona schrottet auch diese Hoffnungen und damit die ganze Dividendenstrategie...