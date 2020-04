Derzeit arbeitet iBio mit Volldampf an einem Impfstoff gegen Covid-19. Wie erfolgreich das Unternehmen ist, hat auch Blackrock als einer der Hauptaktionäre erkannt. Wenn schon so ein Gigant dabei ist, sollten auch Anleger einen Einstieg überlegen. Wie groß das Kurspotenzial ist, zeigt ein Blick in die vergangenen Wochen.

iBio schoss Ende Februar von 0,30 Dollar explosionsartig auf über 3,40 US-Dollar. Mal eben eine Ver-Elf-Fachung in nur drei Tagen. Mittlerweile ist der Kurs noch einmal wieder zurückgekommen und bietet damit möglicherweise Nachzüglern eine neue Einstiegschance. Sollte es iBio gelingen, einen Impfstoff zu entwickeln, dürfte der Aktienkurs vermutlich komplett durch die Decke gehen.