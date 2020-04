"Ich werde tun, was auch immer nötig ist", sagte Trump am Samstagabend im Weißen Haus. Hintergrund ist der drastische Preisverfall am Rohölmarkt. Er geht zurück auf eine Doppelkrise, bestehend aus massivem Nachfrageeinbruch wegen der Corona-Pandemie und einem Preiskrieg am Ölmarkt. Der Nachfrageeinbruch macht nicht zuletzt aufstrebenden amerikanischen Ölproduzenten zu schaffen, die wegen ihrer umstrittenen "Fracking"-Technik auch "Fracker" genannt werden. Viele dieser meist mittelständischen Unternehmen sind hoch verschuldet. Ihnen setzt der krisenbedingte Nachfrageausfall und der niedrige Ölpreis massiv zu. Nicht wenige Fracker können nicht mehr rentabel fördern und stehen vor der Pleite.

FRANKFURT/MOSKAU/RIAD/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage am globalen Ölmarkt spitzt sich immer weiter zu. Nicht nur herrscht mitten in der weltweiten Corona-Pandemie ein dramatischer Preiskrieg zwischen den beiden Ölriesen Russland und Saudi-Arabien. Jetzt mischt sich auch noch die aufstrebende Ölgroßmacht USA in das Ringen um die Vormacht am Markt ein. Hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt noch angedeutet, wie eine Art Vermittler auftreten zu können, droht er nun mit Zöllen auf Rohölimporte.

Auf der Angebotsseite tobt zwischen Russland und Saudi-Arabien ein Preiskrieg, dessen Fortgang ungewiss ist. Ein ursprünglich für Montag anberaumtes Treffen, das aufgrund der Corona-Pandemie per Videokonferenz stattfinden soll, wurde auf Donnerstag verschoben. Wer alles an dem Treffen teilnehmen soll, ist gegenwärtig nicht ganz klar. Eine Zusammenkunft ohne die beiden Hauptkontrahenten aus Moskau und Riad ist aber schwerlich vorstellbar. Ob sich die USA als dritte Großmacht am Erdölmarkt beteiligen werden, steht in den Sternen.

Aus Sicht der beiden Streithähne Russland und Saudi-Arabien wäre eine amerikanische Beteiligung wünschenswert. Denn die USA sind in den vergangenen Jahren zu einem der weltgrößten Ölproduzenten aufgestiegen. In einzelnen Monaten sind die Vereinigten Staaten sogar schon zu einem Netto-Ölexporteur geworden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag indirekt eine Beteiligung der USA gefordert. Auch aus Saudi-Arabien gab es zuletzt immer wieder Stimmen, die die USA mit ins Boot holen wollten.

Putin bestätigte am Freitag auch Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die am Ölmarkt für großes Aufsehen gesorgt haben. Trump hatte am Donnerstag mit Verweis auf ein Gespräch mit Riad eine Förderkürzung von 10 bis 15 Millionen Barrel ins Spiel gebracht. Dies entspräche bis zu 15 Prozent der täglichen Ölförderung auf der Welt. Die Internationale Energieagentur IEA ist jedoch skeptisch, ob eine derart starke Kürzung ausreichen würde, um die schwache Nachfrage mit dem hohen Angebot in Ausgleich zu bringen. Schätzungen gehen von einem krisenbedingten Nachfrageeinbruch von bis zu einem Drittel aus.