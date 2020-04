Dem schillernden Öl-Kartell Opec gelang im Jahr 2016 ein scheinbar geniales Manöver. Im Rahmen der Opec+ band es Russland an sich. Doch jetzt zeigt sich: Der Plan geht nach hinten los.



Um die Interessen der Öl-Staaten zu vertreten und den Öl-Preis zu kontrollieren und somit zu manipulieren, wurde die Opec in den 60er Jahren gegründet und ließ in der Ölkrise Anfang der 1970er-Jahre gehörig die Muskeln spielen. Sie sorgte dafür, dass der Ölpreis in kürzester Zeit sich vervierfachte. Damals kontrollierte sie allerdings noch deutlich über die Hälfte des weltweit geförderten Öls. Folglich musste die Opec, die heutzutage nur noch ca. 30% des geförderten Öls kontrolliert, sich nach Partnern umschauen und in Form der OPEC+ mit Russland zusammenarbeiten. Zwar hat die OPEC hierdurch wieder das nötige Gewicht auf die Waage gebracht, um ihren Einfluss beizubehalten, wurde jedoch im gleichen Zuge auch abhängig von einem Partner, der bereits in der Vergangenheit andere Interessen verfolgt hat. So hatte sich die OPEC oftmals auf künstlich niedrige Produktionsmengen geeinigt, während Russland diesen Umstand genutzt hat, um seine Produktion hochzufahren und zusätzliche Gewinne einzustreichen.



Bereits am 17. April 2019 hat dieses Bündnis deutlich gewackelt, als das Halbjahrestreffen abgesagt wurde, in dem über zukünftige Fördermengen beraten werden sollte. Bereits damals war der Grund, dass die Organisation einen offenen Streit über die Fördermengenstrategie vermeiden wollte, der letztlich den Preis drücken würde. Fast ein Jahr später entgleist die Koalition zwischen den zwei Ölriesen und sorgt am 20.03.2020 für den größten Preisverfall in WTI an einem Tag.

Auch wenn wir schon seit 2016 das Ziel von Notierungen unter $20 auf den Plan gerufen hatten, waren auch wir vorerst überrascht, dass dieses letztlich so schnell erreicht wurde. Da sich allerdings ein Ölpreis von $50 - $60 immer noch weit unter der Komfort-Zone befindet, die sich die Öl-Staaten für ihre Staatsfinanzierungen wünschen würden, wird das Säbelrasseln nicht lange anhalten.



Bringt man jetzt noch den US-amerikanischen No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC) mit ins Spiel, der den Niedergang der OPEC zum Ziel hat und die Androhung der Saudis, als Vergeltung den Petrodollar abzuschaffen, lässt sich ausmalen, wie volatil die nächsten Jahre in diesem Markt werden.