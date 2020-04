Nachdem im S&P500 der in Gelb hinterlegte Zielbereich angelaufen wurde, drehen die Bären den Markt in der hinter uns liegenden Handelswoche wieder nach Süden und halten sich somit an das hinterlegte Primärszenario einer erneuten Abwärtsbewegung auf neue Tiefs.

Noch liegt uns jedoch keine Bestätigung für ein bereits hinterlegtes Zwischenhoch im Markt vor, solange sich dieser über 2390 Punkten hält. Folglich muss das Alternativszenario noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 45% mit eingeplant werden, was den Markt direkt in Richtung Norden ausbrechen sieht. Unter 2656 Punkten bleibt jedoch das Primärszenario, dass der Markt in einem finalen Abverkauf noch einmal den Bereich von 1900 – 1800 Punkten anläuft. Den Verlauf dieses Szenarios haben wir im Chart hinterlegt. Unter 2390 Punkten würde dieser Verlauf deutlich an Wahrscheinlichkeit dazugewinnen, weshalb diese Unterstützung in den nächsten Handelstagen besonders wichtig sein wird.