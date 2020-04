Ihr Geld NACH Corona

Liebe Leser, wie strukturiert man in diesem Jahrhundertcrash sein Depot? Nun – nach klarem Ansatz eines Warren Buffett. Aber kennen Sie auch dessen “CocaCola-Fehler?”. Er behielt damals im Neuen Markt die Aktie von CocaCola, obgleich auch diese mit KGV 40 absurd teuer war und in den Folgejahren kaum Ertrag bringen konnte. So kam es dann auch. Weil Warren Buffett selbst gestand, dass sein Herz ein wenig an der Firma hing. Tröstlich, sogar er macht Fehler. Doch – Buchwert, Cash-Flow, Markenwert, Discount, innerer Wert, Schuldenquote – diese und noch viel mehr Kennzahlen sind jene, die Warren Buffett schon 2008/09 gewählt hat. Einstiege damals bei Goldman Sachs sind nur ein Beispiel. Das Geschäftsmodell muss passen, am besten noch ein Discount oben drauf und gut ist. Könnte man gleich auch Berkshire kaufen? Richtig? Nun ja, Warren Buffett ist nicht mehr der jüngste und dies ist ein kleiner Haken an der Sache.

Wir werden aber am letzten April- Samstag, 25.4, unserem nächsten großen Trainingstag von 9.30 – 15.30 Uhr genau diese Fragen beantworten. Wo handel ich, welcher Broker, welche ETFs, welche Aktien, welche Zertifikate, zu welchem Zeitpunkt, nach welchen Indikatoren, mit welcher Psychologie, mit welchen Tools, wie verstehe ich Zinsen, Währungen, Volatilität und ganz einfach – wie baue ich meine finanzielle Zukunft des nächsten Jahrzehnts! Nicht weniger muss man jetzt tun. Unter info@feingold-research.com können Sie sich anmelden. Wir haben uns entschlossen, diesen Trainingstag wieder für 249 Euro anzubieten statt sonst 400 Euro. Weil wir Börsianer in diesen Tagen zusammenhalten. Also – wer Infos will oder Lust hat – meldet Euch! Hier gibt es bspw. Daniel im n-tv Interview zu sehen, damit Ihr eine Idee habt, wie wir ticken.

Dabei sind – ein Brokerexperte, ein technischer Analyst, ein Fonds- und ETF-Experte mit Bank- und Börsenparketterfahrung, ein Buchautor zum Thema Derivate und 4 aktive Trader mit Börsenerfahrung von rund 110 Jahren kombiniert. Geballte Erfahrung für Euch! Und wir planen noch etwas anderes für den April (genauer Tag wird noch bestimmt)- einen “LIVE-Tradingtag von zuhause“. 8 Uhr in der früh bis Abend 20 Uhr – einen ganzen Tag begleitet Ihr uns via GoToWebinar beim Börsentag. Mit allen, was man als Börsianer zum aktiven Handeln wissen muss. Live, auf den Punkt, aber eben auch mit allen Hintergründen, die wichtig sind. Operieren am lebenden Objekt, sozusagen. Auch da – anmelden unter info@feingold-research.com