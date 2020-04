Do & Co beruhigt die Aktionäre

Do & Co nimmt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurück. Dieses läuft seit dem 1. April. Ein neuer Ausblick ist derzeit nicht möglich.Die Corona-Krise trifft den Caterer, der unter anderem Fluggesellschaften beliefert. Auch finden Veranstaltungen nicht statt, der Betrieb von Restaurants ist teils ebenfalls nicht möglich.Do & Co begegnet der Situation mit einem Maßnahmenpaket. Dazu zählen ...