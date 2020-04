Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die für Belastung bei den Festverzinslichen sorge. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,16 Prozent auf 171,64 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,42 Prozent.

Mit Ausnahme italienischer Anleihen sind die Kurse aller Staatspapiere aus der Eurozone am Morgen mehr oder weniger stark gesunken. Die asiatischen Aktienmärkte hatten zuvor die neue Handelswoche mit Kursgewinnen eröffnet und damit eine positive Vorlage für den Auftakt an den europäischen Aktienmärkten geliefert.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat ein Rückgang der Opferzahlen durch Covid-19 in einigen Brennpunkten Europas für eine leichte Entspannung gesorgt. Am Freitag hatte zudem die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) ihr Spitzenrating für die Kreditbewertung Deutschlands trotz der drohenden Rezession bestätigt.

Im Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Am Vormittag dürften Investoren den Sentix-Konjunkturindikator im Blick haben. Der Index für das Investorenvertrauen gilt als einer der ersten Stimmungstests für den April. Es wird ein erneuter kräftiger Rückgang erwartet./jkr/bgf/fba