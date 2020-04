Erst Ende Januar hatte die 47-Jährige den Stab von Karl-Johan Persson, dem Enkel des Firmengründers, übernommen, der im Mai seinen Vater, Stefan Persson, als AR-Chef ablösen soll. Jetzt muss Helmersson durchstarten und ihre Qualitäten als Krisenmanagerin beweisen. Den Clan hat sie hinter sich. Durch den Verzicht auf Dividende will die Familie, die über 50% der Aktien hält, ihr mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Den werde sie brauchen, so die H&M-Lenkerin im Q1-Call.

Mit jedem Tag, den die Läden (zurzeit 3 778 von 5 065) zu bleiben, schlittert der Inditex-Rivale tiefer in die Krise. Nach starkem Auftaktquartal (per 29.2.) mit 8% mehr Umsatz und einem fast verdoppelten Vorsteuerergebnis von 228 Mio. Euro (2,5 Mrd. SEK) wird H&M im Q2 rote Zahlen schreiben, kündigt die CEO an. Im März brachen die Umsätze bereits um 46% ein. Lichtblick ist das Online-Geschäft. Hier zahlt sich der harte Umbau aus. Die Erlöse schnellten um satte 48% im Q1 und 17% im Krisenmonat März in die Höhe. 47 der 51 Online-Shops sind offen, was Helmerssons Zuversicht stützt, dass H&M auch nach dem Spuk stark dastehen werde.

Bis dahin wird der Gürtel enger geschnallt: Investitionscut, Ausweitung der Kreditlinien, Kurzarbeit für Zehntausende rund um den Globus. Allein in Deutschland hat H&M Kurzarbeitergeld für fast 20.000 Beschäftigte für den Zeitraum März bis Mai angemeldet. Es seien viele schwierige Entscheidungen zu treffen, bestätigt Helmersson. Auch über Mietaussetzungen. Ein PR-Debakel wie Adidas blieb H&M trotz viel Kritik bislang erspart. Blitzableiter für viele Einzelhändler ist derweil Adidas-Chef Kasper Rorsted.

Nach seinem öffentlichen Kniefall und der Zusage, Ladenmieten weiter zu zahlen, wird nun mit der KfW über einen Notkredit in Höhe von angeblich 1 Mrd. bis 2 Mrd. Euro verhandelt. Freitag schaltete sich der HDE in die Debatte ein. Vermieter sollten auf Teile (50%) der Miete verzichten, fordert Verbandschef Stefan Genth.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - jetzt 4 Wochen testen, gratis PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.