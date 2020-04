Good News bei... DIC Asset: Zeichen der Stabilität in Zeiten der Krise durch Senkung der Prognose auf 2019er Rekordniveau und Bestätigung der Dividendenerhöhung

Der Aktienkurs von[WKN: A1X3XX] leidet kräftig unter der Anlegerpanik, die ihre Aktien aus Furcht vor massiven Einbußen auf den Markt werfen.Nun hat der Spezialist für Büro- und Gewerbeimmobilien seine Hausaufgaben gemacht und den Kapitalmarkt über die Auswirkungen der Corona-Krise informiert. Wenig überraschend wird auch DIC Asset von der Krise in Mitleidenschaft gezogen, nicht nur wegen der ausgesetzten Mietzahlungen vieler Mieter und Pächter. Und deshalb sieht sich CEO Sonja Wärntges gezwungen, die Prognosen für 2020 zu reduzieren. Überraschend ist allerdings der Umfang der Senkung und was sonst noch auf die Aktionäre zukommt - und das steht in keinem Verhältnis zur Kurshalbierung...